جمهور محمد صلاح يطالبه بحذف صورة له على انستغرام

أكثر من مليون "معجب" لصورة نشرة محمد صلاح على حسابه على أنستغرام، إلا أن هذه الصورة أثارت أيضا ردود فعل سلبية، للهفوة التي قام بها نجم الكرة المصرية، بارتدائه تي شيرت عليها شعار المجلة الإباحية "بلاي بوي".

حوالي المليون معجب، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي كتب أصحابها "احذف يا صلاح"، في محاولة لتنبيه محبوبهم للخطأ الذي وقع فيه، دون معرفة على حد قول الكثير من المعلقين.

"التيشيرت" التي ارتداها نجم نادي ليفربول، كتب عليها "بلاي بوي بروجيكت"، وظهر فيها ملثم الوجه، مع تعليق "السفر متخفيا" " Travelling incognito"، كتلميح على استعداده للانضمام لمنتخب بلاده في المعسكر التدريبي، قبل مواجهة منتخب تونس.