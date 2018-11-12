جمهور محمد صلاح يطالبه بحذف صورة له على انستغرام

أكثر من مليون "معجب" لصورة نشرة محمد صلاح على حسابه على أنستغرام، إلا أن هذه الصورة أثارت أيضا ردود فعل سلبية، للهفوة التي قام بها نجم الكرة المصرية، بارتدائه تي شيرت عليها شعار المجلة الإباحية "بلاي بوي".
حوالي المليون معجب، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي كتب أصحابها "احذف يا صلاح"، في محاولة لتنبيه محبوبهم للخطأ الذي وقع فيه، دون معرفة على حد قول الكثير من المعلقين.
"التيشيرت" التي ارتداها نجم نادي ليفربول، كتب عليها "بلاي بوي بروجيكت"، وظهر فيها ملثم الوجه، مع تعليق "السفر متخفيا" " Travelling incognito"، كتلميح على استعداده للانضمام لمنتخب بلاده في المعسكر التدريبي، قبل مواجهة منتخب تونس.
وانتقد المعلقون صورة صلاح، كون ارتداء ملابس بهذا الشعار لهكذا مجلة لا يليق بنجم مثله.
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Aahmeddamar official1 كتب معلقا:" احذفها يا صلاح علشان ما حدش يفهم غلط، وكمان الشعار اللي على الكنزة دة شعار العلامة الإباحية.
eng.magdy.5 كتب في تعليقه :"صلاح واجهة المسلمين و العرب و إذا غفل عن شيئ من الخطأ فيجب توجيه لا معاقبته فصلاح واجهة مشرفة لا للمصريين فقط بل للعرب أجمعين".
أما mohamed_mh66 فقد كتب بلهجة تهكمية:"ما شاء الله كل متابعينك يا صلاح مثقفين وعارفين بلاي بوي....? والغريب بينصحوك.....".
mohamed.abaza.0000 كتب أيضا بلهجة ساخرة:"كده هيعملوا عليك غرامه نقاب يا معلم".
الصورة ذاتها كان صلاح قد نشرها على حسابه في تويتر، وحصلت على تفاعل ساخر أيضا.
تعليقات عديدة أيضا حاولت الدفاع عن صلاح ونيته، كتغريدة شيماء مصطفى:
وريما بنت عبد العزيز التي حاولت طمس معالم الشعار من خلال الفوتوشوب: