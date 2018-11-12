فرنسا تحاكم أمّاً تركت رضيعها في صندوق السيارة لمدة سنتين

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول وجد عمال مرآب سيارات طفلة تبلغ من العمر 23 شهرا وغير مسجلة لدى السلطات الفرنسية في صندوق سيارة أمها الخلفي.

اليوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وبعد خمس سنوات من الواقعة، تبدأ في محكمة كوريز في مدينة تول الفرنسية محاكمة روزا ماري دي كروز التي استطاعت أن تخفي رضيعتها عن أقاربها وعن أعين السلطات لمدة سنتين تقريبا. حتى لاحظ موظف مرآب تصليح السيارات في مدينة دوردونيه رائحة "كريهة" وأصوات "صرير" تخرج من صندوق السيارة، واكتشفوا طفلة صغيرة عارية مستلقية على سجادة صغيرة وسط ألعاب قديمة وحطام وقمامة، وصحتها لا تبدو جيدة.

الفتاة الصغيرة نُقلت آنذاك على الفور إلى مستشفى للخضوع للرعاية الطبية لوجود مشاكل في حركتها وتأخر في النمو. والآن بعدما أصبح عمرها سبع سنوات، تعاني سيرينا من متلازمة توحّد غير قابلة للشفاء وعجز وظيفي حاد بسبب ما تعرضت له في طفولتها المبكرة.

ماريا دي كروز، وهي أم لثلاثة أطفال، روت للمحققين كيف أنها أصبحت حاملا دون أن تدري حتى شهرها الثامن، ثم أنجبت سرا وقامت برعاية طفلتها وإخفاؤها عن زوجها وعائلتها في منزل قيد الانشاء. ثم قامت بعزلها في صندوق سيارتها. وقالت أنها مرتاحة لأن كل هذا انتهى وأنها تعترف بأن طفلتها مرت بحياة غير طبيعية.