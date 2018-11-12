قالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن قذيفة مورتر فلسطينية أطلقت من قطاع غزة دمرت حافلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل.
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تلفزيون: إصابة شخص على الأقل إثر سقوط قذيفة مورتر من غزة على حافلة إسرائيلية
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تلفزيون: إصابة شخص على الأقل إثر سقوط قذيفة مورتر من غزة على حافلة إسرائيلية
وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التي اشتعلت بها النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة منها إلى السماء وومضات ضوء في مكان انفجارات تمثل اعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية لصواريخ
ونشر موقع الجيش الإسرائيلي الرسمي على تويتر مقطع فيديو قال أنه لعشرات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة