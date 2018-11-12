وزير خارجية بريطانيا يطالب السعودية بتحقيق "مقنع" في قضية خاشقجي ومباحثات بشأن اليمن

دعت بريطانيا إلى إجراء تحقيق "مقنع" في مقتل خاشقجي وحثت على اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاولة إنهاء الأعمال القتالية في اليمن وإيجاد حل سياسي للحرب هناك.

وقال هانت في بيان: "يظل المجتمع الدولي متحدا في الصدمة والغضب من القتل الوحشي لجمال خاشقجي قبل شهر. من غير المقبول أن تظل الملابسات الكاملة وراء قتله غير واضحة".

ويزور هانت السعودية والإمارات اليوم الاثنين للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

وأضاف "نشجع السلطات السعودية على التعاون الكامل مع التحقيق التركي في مقتله حتى نحقق العدالة لعائلته".

وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه الرياض بالفعل تدقيقا بشأن القتلى المدنيين في الغارات الجوية باليمن فضلا عن انتقادات عالمية وعقوبات محتملة بشأن مقتل خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول

وقتل فريق سعودي قادم من الرياض خاشقجي، المنتقد لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول الشهر الماضي. وأقرت السلطات السعودية بأن القتل كان متعمدا لكن لم يعثر على الجثة.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (يمين) بصحبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي

وقالت الخارجية البريطانية إن هانت سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونائب الرئيس اليمني علي محسن ووزير الخارجية خالد اليماني.

وهانت هو أول وزير بريطاني يزور السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل شهر. وسيدعو هانت السلطات السعودية إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق العدالة لعائلته.

حرب اليمن

وتضمن بيان هانت المطالبة بإنهاء حالة الحرب الدائرة باليمن منذ أكثر من ثلاثة سنوات.

وقال في بيانه: "التكلفة البشرية للحرب في اليمن هائلة في ظل ملايين المشردين والمجاعة والأمراض وسنوات من إراقة الدماء، والحل الوحيد الآن هو اتخاذ قرار سياسي بتنحية السلاح والسعي إلى السلام".

وتابع قائلا "لذا أسافر اليوم إلى الخليج لمطالبة جميع الأطراف بالالتزام بهذه العملية".

وسبق هانت بزيارة الرياض المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سايمون ماكدونالد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع ماكدونالد وناقشا العلاقات الثنائية.

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مناقشات تركية-أمريكية

ترامب واردوغان

وعلى صعيد قضية مقتل خاشقجي أيضاً، قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول أن المناقشة جرت خلال عشاء يوم السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

وقال أردوغان يوم السبت إن تركيا سلمت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسجيلات صوتية متعلقة بمقتل خاشقجي. وأضاف أن الأوامر صدرت على "أعلى المستويات" بالحكومة السعودية.

وقال ترامب في السابع من نوفمبر تشرين الثاني إنه يتوقع تكوين "رأي أكثر قوة بكثير" بحلول الأسبوع المقبل بشأن الرد على مقتل خاشقجي. وأضاف أنه يعمل مع الكونغرس وتركيا والسعودية على تحديد من المسؤول عن القتل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي على أن "الولايات المتحدة ستحمل جميع المتورطين في قتل جمال خاشقجي المسؤولية وأن على المملكة العربية السعودية أن تفعل الشيء ذاته".