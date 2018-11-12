أضاءت دبي يوم الأحد برج خليفة بألوان علم بولندا احتفالاً بمئوية استقلال الأخيرة.
شاهد: برج خليفة يكتسي بألوان علم بولندا في ذكرى استقلالها
شاهد: برج خليفة يكتسي بألوان علم بولندا في ذكرى استقلالها
وانضمت أطول ناطحة سحاب في العالم إلى معالم شهيرة عبر العالم كأهرامات الجيزة في مصر وتمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو بالبرازيل وبرج بيزا المائل في إيطاليا في الاحتفال بمئة عام من استقلال بولندا بأشكال مماثلة.
ويحتفل البولنديون بمرور 100 عام على تأسيس جمهوريتهم الثانية في أعقاب هزيمة روسيا وألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى عام 1918.
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