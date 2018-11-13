شاهد: سيدة عمرها 101 تسأل ميركل هل أنت السيدة ماكرون؟

أثناء لقاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مع مجموعة من الأشخاص الذي اجتمعوا للاحتفال بمئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، التقيا بسيدة تبلغ من العمر 101 عاما.
السيدة لم تستطع أن تتمالك مشاعرها عند مصافحة ماكرون، السيدة ألمحت له أنها على وشك البكاء بسبب لقائها به.
الطريف بالموضوع أن هذه السيدة لم تستطع تمييز ميركل، حيث اعتقدت أنها السيدة الفرنسية الأولى، وهو ما دفعها لطرح هذا السؤال عليها عدة مرات.
وبعد عدة مرات استسلمت ميركل لسؤالها لتجيبها بأنها المستشارة الألمانية، إلا أن السيدة العجوز لم تتمكن من فهم الموقف.
بعد التقاط صورة تذكارية مع ماكرون وميركل، أكدت هذه السيدة أنها ستكون في هذا المكان وبنفس التاريخ العام المقبل.