غارات إسرائيل على غزة تقتل خمسة فلسطينيين في أقل من 24 ساعة

استيقظ الفلسطينيون في غزة يوم الثلاثاء على مشهد الدمار الذي تسببت به غارات جوية إسرائيلية إثر إطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، والتي كانت بدورها ردا على توغل سري فاشل قامت به وحدات من الجيش الإسرائيلي في غزة.
وقد أودى القصف الإسرائيلي على القطاع بحياة خمسة فلسطينيين على الأقل حتى الآن وإصابة العشرات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 12 خلال اليومين الماضيين.
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر قطع زيارته إلى الكويت والعودة إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة التطورات. وأضافت أن عباس استنكر التصعيد الإسرائيلي ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقفه.