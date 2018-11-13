لعبة الفيديو Battlefield 1 تحتفل بمرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى بهدنة خلال المعارك

بشكل مفاجئ وغير مرتقب احتفل منتجو ألعاب الفيديو "1 Battlefield" أو ساحة المعركة 1، على طريقتهم بمرور 100 سنة عن ذكرى الهدنة الموقعة في العام 1918 إيذانا بنهاية الحرب العالمية الأولى. Electronic Arts منتج سلسلة ألعاب الفيديو هذه قرر إدراج الالتزام بوقف إطلاق النار أثناء القتال خلال اللعب الذي شمل يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 11 صباحًا.
وبدت الهدنة خلال اللعبة جليا على موقع Reddit وكذلك في تغريدة لأحد مصممي اللعبة من خلال اللقطات التي تظهر الهدنة بين المعسكرين، وحتى وإن لم تستمر طويلا فسرعان ما قام بعض المشتركين بخرقها.
هذا وسبق وأن قامت استوديوهات DICE، التي صممت لعبة القنص FPS الصادرة في العام 2016 بخطوة جريئة على نفس النحو من خلال إدراج عامل "الصراع" في قلب الحرب العالمية الأولى 1914-1918.
وشهدت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، حيث بدأت اهتمامات المشتركين في لعبة "1 Battlefield" تحوم حول النسخة الجديدة "Battlefield 5" التي من المنتظر أن تصدر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي ستتمحور هذه المرة حول الحرب العالمية الثانية.
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وفي السياق نفسه، قامت اللعبة الأكثر واقعية "فردان" التي صدرت في العام 2015 بإطلاق خاصة مميزة سميت بـ "هدنة عيد الميلاد" والتي تمنح المشتركين فرصة تعويض حرب الخنادق المعتادة بمعارك كرات الثلج أو مقابلات كرة القدم.