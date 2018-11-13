حكومة ماي تجتمع بعد موافقة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على نص مسودة اتفاق الانسحاب

تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد ظهر الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بعدما وافقت المملكة المتحدة والاتحاد على نص مسودة اتفاق للانسحاب.
وذكر بيان صدر عن مكتب ماي أن من المقرر أن تجتمع الحكومة الساعة 1400 بتوقيت غرينتش وسيتم دعوة الوزراء لقراءة الوثائق ذات الصلة.
من جهة أخرى أكد جيرمي كوربين رئيس حزب العمال البريطاني المعارض بأنه سينظر في تفاصيل الصفقة التي تم الاتفاق عليها، للخروج من الاتحاد الأوروبي، عندما يتم طرحها.
أحد المشرعين عن حزب المحافظين أكد أن أيام الحكومة البريطانية معدودة في حال كانت الشروط التي نصت عليها الصفقة غير مناسبة.
وقال المتحدث باسم حزب العمال ركير ستارمر، بأن هذا الاتفاق قد لا يكون جيدا لبريطانيا، مؤكدا أن حزبه لن يدعم اتفاقا لا يتناسب مع الحزب.
بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، أكد أنه سيصوت ضد الصفقة عندما يصل الأمر إلى البرلمان.
وقالت المحررة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اتفاقا على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرى التوصل إليه مع التكتل على المستوى الفني.
وقالت لورا كونسبرغ على تويتر "المصادر تؤكد الاتفاق على نص صفقة الانسحاب على المستوى الفني... ستجتمع الحكومة بعد ظهر غد... ربما يكون هناك تأكيد رسمي قريبا".