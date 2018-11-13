أدين زوجان، سميا ابنهما على اسم أدولف هتلر، في بريطانيا يوم الاثنين بتهمة الانتماء لجماعة العمل الوطني اليمينية المتطرفة المحظورة.
سجن أبوين من اليمين المتطرف سميا ابنهما هتلر في بريطانيا
سجن أبوين من اليمين المتطرف سميا ابنهما هتلر في بريطانيا
وأدين آدم توماس (22 عاما) وكلوديا باتاتاس (38 عاما) بالإضافة إلى دانييل بوجونوفيتش (27 عاما) بتهمة الانتماء للمنظمة، بعد أن نشروا رسائل تمتدح هتلر، فضلا عن صور لهم وهم يرتدون ملابس أعضاء حركة كو كلوكس كلان التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض واستخدام التحية النازية.
وكان ثلاثة آخرون قد أقروا بالفعل بأنهم مذنبون بتهم الانتماء لجماعة العمل الوطني التي حظرتها الحكومة بعد أن أشاد أعضاء فيها بقتل النائبة جو كوكس على يد شخص مهووس بالنازية في العام 2016.
وعلمت المحكمة في برمنغهام أن توماس وباتاتاس منحا طفلهما الاسم الأوسط "أدولف" للتعبير عن إعجابهما بزعيم الرايخ الثالث.
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