إحدى الناجيات من هجمات باريس: "اعتقدت أنها مزحة في البداية.."

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في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، تعرضت العاصمة الفرنسية لسلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة، خلّفت عشرات الجرحى ومئات الجرحى وبلدا في حالة صدمة. الجمعة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، تم استهداف ملعب كرة القدم الوطني الفرنسي ومقاه ومطاعم وقاعة حفلات موسيقية، في ليلة لن ينساها الفرنسيون. ذكرى أليمة جدا، لا سيما لعائلات الضحايا، وللناجين منها، أولئك الذين يعيشون شقاء رحلة التعافي منها.

اعتقدتُ أنها مزحة.. يورونيوز التقت إحدى الناجيات، كاثرين برتراند، التي تصمم على المضي قدما في حياتها، وتبدأ من جديد. بدأت كاثرين حديثها بالقول: "في البداية، لم أفهم ما كان يجري، اعتقدت أنها كانت مجرد مزحة..".