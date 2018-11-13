الطرفان المتنافسان في ليبيا يجتمعان لأول مرة منذ مايو

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اجتمع زعيما الطرفين المتنافسين في ليبيا يوم الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من خمسة شهور، حيث تستضيف إيطاليا مؤتمرا يسعى للمصالحة بين الجانبين، بعد أسبوع من تأجيل الأمم المتحدة خططا لإجراء انتخابات في الشهر المقبل. واجتمع رئيس الوزراء فائز السراج، الذي تتمركز حكومته الضعيفة لكن المعترف بها دوليا في غرب ليبيا، مع خليفة حفتر القائد الذي يحكم غالبية شرق البلاد في باليرمو بصقلية.

وعلى الرغم من أن حفتر قال إنه لن يشارك في المؤتمر، لكنه ظهر في صور نشرتها الحكومة الإيطالية مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والسراج، وثلاثتهم يبتسمون ويتصافحون.