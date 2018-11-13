مبدع القصص المصورة ستان لي يرحل عن عمر 95 عاما

رحل عن عالمنا يوم الاثنين مبتكر شخصية الرجل العنكبوت (Spider-Man) والرجل الحديدي (Iron Man) والرجل الأخضر (The Hulk) وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، عن عمر 95 عاما.

ستان لي كان كاتبا ومحررا ولعب دورا محوريا في تحول سلسلة "مارفل" إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين مثل جاك كيربي وستيف ديتكو شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.