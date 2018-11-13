فيديو : لحظة استهداف حافلة الجنود الإسرائيليين شرق جباليا في قطاع غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس شريط فيديو يصور لحظة استهداف حافلة الجنود الإسرائيليين بصاروخ موجه من نوع كورنيت شرق جباليا قرب الحدود مع إسرائيل. وقد أسفر الهجوم عن إصابة جندي بحسب ما أفاد به جيش الدولة العبرية.
وكان الفلسطينيون قد أطلقوا صليات كبيرة من القذائف باتجاه إسرائيل في أكبر تصعيد منذ الحرب على غزة عام 2014 وذلك ردا على توغل إسرائيلي فاشل أول أمس وغارة استهدفت مكتب قناة الأقصى التابعة لحركة حماس وأهداف فلسطينية أخرى أيضا.
وتأتي هذه التطورات الأخيرة التي خلفت مقتل فلسطيني وإسرائيلي لتجهض أي آمال بالوصول إلى تهدئة في ظل سعي أممي مصري وقطري للتوصل إلى هدنة طويلة المدى قد تبعد شبح الحرب عن القطاع المحاصر برّا وبحرا وجوّا حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.
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