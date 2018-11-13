قبل يوم واحد من إنطلاق جولة الترويج الرسمية لكتابها "Becoming" المرتقبة الثلاثاء، زارت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما المدرسة الثانوية التي درست فيها في مسقط رأسها في شيكاغو الإثنين واجتمعت مع الطالبات للحديث عن واقع الأقليات الأفروأمريكية في البلاد. وقدمت مجموعة من الطالبات مقتطفات مسبقة من بعض فصول مذكرات "Becoming" التي تثير الكثير من الجدل بسبب الحقائق التي تضمنتها.
شاهد: ميشيل أوباما تستهل حملة الترويج لمذكراتها من ثانوية بمسقط رأسها في شيكاغو
شاهد: ميشيل أوباما تستهل حملة الترويج لمذكراتها من ثانوية بمسقط رأسها في شيكاغو
وقالت ميشيل عند وصولها إلى المدينة التي ترعرت فيها "مرحبا، شيكاغو! أنا متحمسة جدًا لتواجدي في مسقط رأسي لإطلاق جولة الترويج للكتاب IAmBecoming# الخاص بي! ساعدتني هذه المذكرات في تقبل كامل قصتي، الإخفاقات والانتصارات وكل شيء. آمل أن يلهمك هذا لأن تفعل الشيء نفسه. من ستصبح؟ شارك قصتك على IAmBecoming#.
وحمل الكتاب مجموعة من الحقائق حول حياة عائلة أوباما خلال الولايتين الرئاسيتين حيث أقرت ميشيل بلجوئها لعملية أطفال الأنابيب من أجل الإنجاب. السيدة الأمريكية الأولى السابقة لم تتردد كذلك في انتقاد الرئيس الحالي دونالد ترامب بسبب الشائعات التي نشرها حول زوجها باراك بكونه ولد في كينيا وأنه يعتنق الإسلام. وقالت ميشيل بأنها لن تسامحه أبدا لما فعله لأنه عرض حياة عائلتها إلى الخطر.
من جهته رد دونالد ترامب الجمعة على انتقادات ميشال بقوله "لقد دفعت الكثير من المال لكتابة كتاب وهم دائما يتوقعون جدلاً قليلاً"، وأكد أيضا "لن أسامح أوباما".
كتاب "Becoming" يعد حاليا من أشهر الكتب وأكثرها مبيعا على موقع "أمازون".
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