غمرت الفرحة نفوس الأطفال في ملجأ خصص لأفراد قافلة المهاجرين التي وصل البعض منها إلى مدينة غوادالاخارا في المكسيك بعد أن حل القس الساحر أنطونيو أسيفس بالملجأ في زيارة مفاجئة للأطفال.
شاهد: قس ساحر يزور أطفال المهاجرين في ملجأ في المسكيك
شاهد: قس ساحر يزور أطفال المهاجرين في ملجأ في المسكيك
القس الساحر رقص ولعب مع الأطفال لساعات طويلة ومسح االحزن لبعض الوقت عن محياهم بعد المعاناة الكبيرة التي شهدوها خلال أيام السير الطويلة من بلدان مختلفة في أمريكا الوسطى نحو الولايات المتحدة بهدف عيش "الحلم الأمريكي". هذا الحلم الذي بدأ يتبدد بسبب السياسة القاسية التي طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتطبيقها على الحدود مع المسكيك حيث يقبع المهاجرون في مراكز إيواء أقيمت بصفة مستعجلة في القاعات متعددة الرياضات.
وقال أسيفز، المعروف باسم "القس الساحر تونيو"، إن المبادرة جاءت من مجموعة من الأصدقاء الذين طلبوا منه الذهاب إلى الملجأ ليدخل بعض السعادة على المهاجرين المقيمين هناك. وأضاف تونيو "نريد أن نراهم سعداء".
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وقد جاء أغلب المهاجرين المتواجدين في هذا المركز من هندوراس، حيث قطعوا ألآف الكيلومترات للوصول إلى مدينة غوادالاخارا بمساعدة بعض السائقين. وعرضت المكسيك تأشيرة لجوء مؤقتة أو تأشيرة عمل على المهاجرين وقالت الحكومة الاثنين إن حوالي 697 تأشيرة مؤقتة قد أصدرت لأفراد وعائلات المهاجرين. كما أعلنت أن حوالي 533 منهم طلبوا عودة طوعية لبلدانهم الأصلية.