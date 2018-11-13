شاهد: الدمار الذي خلفته الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
تستمر إسرائيل في شن المزيد من الضربات الجوية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء بينما تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل في أعنف تصعيد بين الجانبين تشهده المنطقة منذ حرب غزة في عام 2014. الضربات سوّت أربعة مبان متعددة الطوابق بالأرض منها محطة تلفزيون وثلاثة منازل.
الجيش الإسرائيلي قال إن حركة حماس المسيطرة على غزة وفصائل مسلحة أخرى أطلقوا أكثر من 400 صاروخ عبر الحدود بعد تنفيذ هجوم مفاجئ بصاروخ موجه على حافلة أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي. ويأتي التصعيد إثر توغل إسرائيلي فاشل في غزة أسفر عن مقتل أحد قادتها وستة مسلحين. وقُتل خلالها ضابط إسرائيلي برتبة مقدم وجرح آخر.