بروكسل: الموافقة على مسودة الانسحاب خطوة حاسمة لتحقيق "بريكست"

قال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في مسألة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إن موافقة الحكومة البريطانية على مسودة الانسحاب التي تقدّمت بها تيريزا ماي تشكل تقدماً حاسماً في مفاوضات بريكست.
وقال بارنييه متحدثاً غلى الصحافيين بعد إعلان ماي موافقة حكومتها على المسودة التي توصّل لها الطرفان "هذا التوافق حاسم وخطوة كبيرة لاختتام هذه المفاوضات".
ولكن بارنييه قال أيضاً إن الطريق لإنجاز خروج بريطاني "سلس" لا يزال طويلاً ومن المرجح أن يكون صعباً.
البرلمان الأوروبي يرحب بمسودة الانسحاب
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الأربعاء إنه أوصى بأن بعقد قمة تجمع بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أقرت الحكومة البريطانية مسودة اتفاق خروجها من الاتحاد.
يونكر قال على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لقد بعثت للتو برسالة توصية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ووجدت تقدما حاسما في المفاوضات حول الانسحاب المدروس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
ورحب البرلمان الأوروبي بالتطورات المتعلقة بمسألة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد موافقة حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي على مسودة اتفاق توصل إليه المفاوضون.
وقالت مجموعة تشريعية من الاتحاد الأوروبي تشرف على عملية الانسحاب في بيان "من المشجع ان نرى اننا نتجه نحو صفقة عادلة تضمن انسحابا منظما بما في ذلك دعم يضمن عدم تقوية الحدود الايرلندية والايرلندية الشمالية" وأضاف البيان "هذه الصفقة هي نقطة علام في طريق تتوجه لعلاقة مستقبلية مستدامة وموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
وفيما تحدثت مصادر إعلامية عن انقسام حاد داخل حكومة ماي ورفض أكثر من عشرة وزراء لمسودة الاتفاق، ذكرت مصادر من أوساط المحافظين إن التصويت لصالح المسودة حاز على الأكثرية ولكن لم يحصل على إجماع كامل.
في السياق، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للدعوة إلى عقد قمة أوروبية في هذا الشأن.
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