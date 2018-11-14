عنزة تتسبب في تعطيل حركة المترو في باريس

تسببت عنزة في تعطيل حركة المرور على طول خط مترو الأنفاق الباريسي رقم واحد الذي يربط حي الأعمال في "لاديفانس" شمال باريس وضاحية فنسان جنوب شرق العاصمة. المسافرون عبروا عن تذمرهم من توقف حركة المرور، وهي الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء على مستوى محطة "تويلري" في الدائرة الأولى من باريس حيث لم يتردد المسافرون في إرسال تغريدات عبر حساباتهم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لسرد وقائع ما حدث.

واتضح في وقت لاحق أن العنزة لم تسافر بمفردها على متن المترو، بل تمّ اقتيادها من قبل أحد المسافرين، والذي قام بجرها من حديقة "تويلري"، بالقرب من متحف اللوفر، إلى جانب عنزة أخرى "محظوظة" تمكنت من الهرب. وقد قامت السلطات المحلية ببلدية باريس بوضع العنزتين خصيصا لقضم الأعشاب بالحديقة في إجراء بيولوجي دأب مسؤولو الحديقة على اتباعه منذ سنوات.

وقد أكد أحد حراس الحديقة إلى وكالة الأنباء الفرنسية أنّ الرجل حاول سرقة العنزة، وبعد أن تمّ اكتشاف فعلته، رفض النزول من المترو إلى جانب العنزة، وهو ما تسبب في توقف المترو وتعطيل نشاط حركة المواصلات. وقد استدعى الأمر تدخل رجال الشرطة. وقد استأنفت حركة المرور نشاطها في حدود التاسعة والنصف صباحا حسب حساب خط المترو رقم واحد على موقع "تويتر".

وأشار أعوان الأمن بالوكالة المستقلة للنقل الباريسي أنّ العنزة في وضع صحي جيد، وقد تمت إعادتها إلى حديقة "تويلري" حيث تمّ التكفل بها من طرف عمال الحديقة بينما تمّ اعتقال اللص حسب وكالة الصحافة الفرنسية.