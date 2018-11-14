تأكد خبر استقالة وزيرالدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

تعيش إسرائيل حالة من التململ على خلفية التوتر الأمني الأخير في قطاع غزة وجنوب إسرائيل إثر توغل فاشل لوحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي أسفر قبل يومين عن مقتل نور بركة قائد في كتائب عز الدين القسام وستة فلسطينيين آخرين. وقد تم الإعلان أمس عن التوصل لوقف لإطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب عبر وساطة مصرية ما أثار انتقادات الأوساط السياسية في إسرائيل. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول الدفاع عن القرار بقوله " في ظروف طارئة مثل هذه لا يمكن الكشف عن قرارات ضرورية لأمن البلاد ولاعتبارات يجب أن تبقى طي الكتمان حتى لا يطلع عليها العدو" حسب تعبير نتنياهو الذي أضاف" أعداؤنا توسلوا إلينا أن نقبل وقف إطلاق النار وهو يعرفون لماذا فعلوا ذلك".