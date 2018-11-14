تيريزا ماي: مشروع اتفاق "بريكست" مع بروكسل أفضل ما كان يمكن التوصل إليه

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن مسودتها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي تفي بنتيجة التصويت في 2016 لصالح الخروج، وإن حكومتها لن تنظم أبدا تصويتا عاما ثانيا على الأمر، في الوقت الذي شارك فيه مؤيدون ومعارضون للخروج في مظاهرة خارج مقر الحكومة في لندن .
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وقالت ماي يوم الأربعاء أمام البرلمان "لن نعيد إجراء الاستفتاء، لن نخالف قرار الشعب البريطاني... سنحقق الخروج من الاتحاد الأوروبي وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد في التاسع والعشرين من مارس 2019".
كما قالت ماي إن حكومتها ستقرر الخطوات التالية بما يحقق المصلحة الوطنية، وإنها ستطلع البرلمان على القرار قائلة إن "هذا يقربنا كثيرا من تحقيق ما صوت الشعب البريطاني لأجله في الاستفتاء".
لكن ما زال يتعين على ماي إقناع حكومتها المنقسمة حول هذه القضية وكذلك البرلمان الذي يبدي تشاؤما إزاء التوصل إلى اتفاق.
وفي الوقت الذي كانت رئيسة الوزراء البريطانية تطلع فيه الوزراء على مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، شارك مؤيدون ومعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مظاهرة خارج مقر الحكومة في داوننغ ستريت في لندن .
وقالت إحدى المتظاهرات المؤيدات لخروج بريطانيا إن الناس يشعرون أن تيريزا ماي تخون التصويت وتخون الديمقراطية ، وأكد متظاهر آخر مؤيد للخروج نفس الفكرة قائلا إن المفاوضات التي استمرت لعامين ونصف انتهت إلى خداع سبعة عشر مليون بريطاني صوتوا لصالح الخروج .
ويقول معارضو اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي إنه يهدد كلا من حكومة ماي ووحدة المملكة المتحدة.