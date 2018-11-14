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تركيا

تركيا تدعو إلى تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

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تركيا تدعو إلى تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

تركيا تدعو إلى تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
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REUTERS/Naseem Zeitoon
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء إنه من الضروري فتح تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأكد تصميم بلاده على كشف ملابسات الجريمة.

وقال أوغلو "سنفعل كل ما يلزم من أجل توضيح ملابسات القتل. كل من أبدى رغبته في رؤية الدليل أطلعناه عليه". وقالت تركيا من قبل إنها ستتعاون في إطار تحقيق دولي ودعت إلى إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.

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