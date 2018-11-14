قال مسؤولون بقاعدة ويدبي آيلاند بولاية واشنطن الأمريكية إن اثنين من طياريهم قاموا برسم عضو ذكري في سماء ولاية واشنطن باستخدام عوادم الطائرات الحربية.
التحقيق مع طيارين أمريكيين رسما عضواً ذكرياً في سماء ولاية واشنطن
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التحقيق مع طيارين أمريكيين رسما عضواً ذكرياً في سماء ولاية واشنطن
وقالت قناة كى آر إي إم المحلية نقلاً عن المسؤولين: "نحتفظ بأعلى المعايير الخاصة بأطقم طائراتنا ونجد أن ما حدث هو أمر غير مقبول بالمرة، ونحمل طاقم الطائرة مسؤولية ما حدث".
وتفاجأ سكان المنطقة برسم لعضو ذكري عملاق بالسماء يوم الخميس الماضي فقام بعضهم بنشر صور للرسم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبرت إحدى الأمهات بالمنطقة عن استيائها مما حدث مضيفة بأنها قد تحتاج لتفسير مثل تلك الرسومات لأطفالها الصغار.
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