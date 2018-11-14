شاهد: 41 طلقة مدفعية تحية للأمير تشارلز في عيد ميلاده السبعين
أطلقت المدفعية الملكية البريطانية 41 مرة في حديقة غرين بارك في العاصمة لندن، بينما قرعت أجراس كنيسة وستمنستر احتفالا بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.
أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة سوف يحضر حفلة شاي دعي إليها سبعون شخصية استثنائية ممن صاروا بعمر السبعين هذه السنة، وسينضم لاحقا للعائلة الملكية لتحتفل به بحضور والدته الملكة إليزابيث.
الأمير الذي ولد عام 1984 وتولت أمه العرش بعدها بأربع سنوات سينتظر فترة زمنية هي الأطول من بين كل أسلافه ليصبح ملكا، وسيكون عندها الأكبر عمرا في سلالة يعود تاريخها إلى ألف عام.