اكتشاف حفرة في غرينلاند تسبب بها نيزك قوته تعادل 47 مليون قنبلة ذرية

اكتشف فريق متعدد الجنسيات من الباحثين بالتعاون مع علماء في وكالة الفضاء الأمريكية NASA متخصصين بالغطاء الجليدي فوهة نيزكية عملاقة تقبع تحت سماكة 800 متر من الجليد في شمال غرب غرينلاند.

الفوهة الناجمة عن ارتطام نيزك بالأرض هي الأكبر من نوعها في المنطقة، وتعد واحدة من 25 حفرة مشابهة بالحجم تقريبا وتنتشر حول العالم. وبعمق يصل لـ 305 أمتار وقطر 31 كيلومتر يمكن لحفرة من هذا القياس أن تبتلع مدينة بحجم العاصمة الأمريكية واشنطن.

الاكتشاف الذي قام به باحثون من المركز الجيولوجي في جامعة كوبنهاغن الدنماركية اعتمد على معلومات تم جمعها في عام 2015 بواسطة أجهزة تستعملها ناسا للتصوير الجوي وإنشاء خرائط للأرض الصلبة تحت الجليد. ووجد خبراء المسح آنذاك حفرة كبيرة تحت كتلة جليد هاياواثا، على طرف الغطاء الجليدي الكبير الذي يغطي شمال غرب غرينلاند.

صورة مولدة بواسطة الحاسوب اعتمادا على البيانات الطوبولوجية للحفرة ZZDNC

يقول الخبراء إن الحفرة سببها ارتطام نيزك حديدي قطره حوالي 1000 متر بسطح الأرض منذ ما يقرب من 3 ملايين عام، بقوة تعادل القوة الناتجة عن تفجير 47 مليون قنبلة ذرية مثل تلك التي سقطت على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد ارتطام النيزك تغطت المنطقة بطبقة سميكة من الجليد أخفت الفوهة بشكل كامل.

وبالرغم من القدرة العالية للجليد على حت وتعرية السطوح الصخرية لكن صخور حفرة غرينلاند صمدت بشكل عجيب واستطاعت أن تحافظ على ترسبات الرمل المتبلور (الكوارتز) الذي عادة ما يصاحب هذا النوع من الارتطامات النيزكية العنيفة.