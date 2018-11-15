الولع بنجوم بوليوود يكلف ابن عم ملك البحرين 33 مليون دولار

تنظر محكمة بريطانية عليا في قضية رفعها رجل أعمال مصري ضد أحد أفراد العائلة الملكية البحرينية، بسبب تخلفه عن دفع مبلغ 35 مليون دولار، قيمة صفقة أبرمها مع رجل الأعمال لقاء جمعه بـ 26 من نجومه المفضلين من السينما الهندية (بوليوود).

صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن أحمد عادل عبد الله الأحمد أنه أبرم الصفقة شفهيا في عام 2015 مع حمد عيسى آل خليفة، ابن عم ملك البحرين الحالي وابن أخ نائب رئيس الحكومة، يدفع الأخير بموجبها مبلغ 1.5 مليون دولار مقابل كل لقاء مع نجم بولوودي، بالإضافة إلى نصف مليون دولار تدفع عن كل ثالث لقاء.