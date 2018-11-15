رحبت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند يوم الخميس بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي وقالت إن كندا تدرس إجراءات مماثلة.
كندا ترحب بالعقوبات الأمريكية على سعوديين وتقول إنها تدرس إجراءات مماثلة
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كندا ترحب بالعقوبات الأمريكية على سعوديين وتقول إنها تدرس إجراءات مماثلة
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وقالت فريلاند للصحفيين بعد جولة في مصنع ببورت كولبورن في مدينة أونتاريو "كندا ترحب بالتحرك الأمريكي". وأضافت أن كندا "ستدرس بجدية" إجراءات مماثلة في الأيام المقبلة.
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