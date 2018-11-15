"باب النجار مخلّع".. وزير الأمن الإلكتروني الياباني لا يعرف شيئا اسمه كمبيوتر

اليابان بلد التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر لديه وزير لا يستخدم الكمبيوتر والأدهى أنه وزير أمن إلكتروني!

قال وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد المعين حديثا للبرلمان إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته على الرغم من أنه مسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو في 2020.

وعين شينزو آبي رئيس الوزراء يوشيتاكا ساكورادا (68 عاما) في المنصبين الشهر الماضي وهو لم يتول أي مناصب وزارية من قبل خلال 18 عاما في البرلمان.

واعترف الوزير بذلك في اجتماع لجنة برلمانية يوم الأربعاء حين سأله نائب معارض عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر.