نتنياهو يواجه دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل بعد استقالة ليبرمان

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوات يوم الخميس من شركائه في الائتلاف الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة بعد يوم من استقالة وزير دفاعه أفيجدور ليبرمان الأمر الذي ترك الحكومة بأغلبية ضئيلة.

واستقال ليبرمان يوم الأربعاء بشأن ما وصفه بسياسة متهاونة للغاية من الحكومة تجاه العنف عبر الحدود مع نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة.