طالب حقوقيون فرقة "مارون 5" الأمريكية الشهيرة برفض الغناء بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين "Super Bowl" تضامناً مع اللاعب الأسود كولن كابرنيك الظهير السابق لنادي سان فرانسيسكو.
مطالبات لفرقة "مارون 5" برفض الغناء في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية
مطالبات لفرقة "مارون 5" برفض الغناء في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية
وتصدر كابرنيك (30 عاماً) العناوين عام 2016 بعد ركوعه على ركبة واحدة أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي قبيل إحدى المباريات اعتراضاً على ما وصفه بالعنصرية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة بحق الأمريكيين السود.
وظهرت تقارير أمريكية مؤخراً تفيد برفض المطربة ريانا الغناء بالمباراة تضامناً مع موقف كابرنيك وهو ما يطالب الحقوقي فيك أوييديجي مارون 5 بفعله.
وقام أوييديجي بتوقيع عريضة جمعت أكثر من 37 ألف توقيع لمطالبة الفرقة صاحبة الشعبية العالمية بالتخلي عن الغناء بالمباراة.
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وقال الناشط: "مارون 5 قدموا موسيقى عبر السنوات بالتعاون مع فنانين آخرين مثل ريانا وكاردي بي وكندريك لامار، وجميعهم ساندوا كابرنيك بشكل علني وعلى مارون 5 أن يقوموا بالفعل ذاته".
وتشتهر المباريات النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين بعروضها الغنائية بين شوطي المباراة وهي التي تنتظرها الجماهير في عموم الولايات المتحدة ويسعى المعلنون لحجز أوقات تليفزيونية خلالها لارتفاع نسبة المشاهدات.
وتقام المباراة النهائية للدوري يوم 3 فبراير-شباط القادم بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا.
وقام كابرنيك بمقاضاة دوري كرة القدم للمحترفين متهماً مسؤوليه بالتآمر للحيلولة دون توقيع أي ناد معه منذ أن قرر فسخ عقده مع سان فرانسيسكو وأصبح لاعباً حراً عام 2017.