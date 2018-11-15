قال تقرير سنوي يصدر عن جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية إن الولايات المتحدة و بنهاية العام المالي القادم تكون قد صرفت في ظرف 17 سنة حوالي 6 تريليون دولار كتكاليف لحربها على الإرهاب.
تكلفة حرب أمريكا على الإرهاب ستصل إلى 6 تريليون دولار في 2019
تكلفة حرب أمريكا على الإرهاب ستصل إلى 6 تريليون دولار في 2019
ويؤرخ التقرير، الذي يصدره معهد واطسون للشؤون العامة والدولية بالجامعة، بداية تلك الحرب بما بدأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تنفيذه وتدعيمه عسكرياً عقب هجمات 11 سبتمبر-أيلول 2001 وحتى الآن.
ويقول التقرير إن الالتزامات العسكرية الأمريكية في دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، وهي الدول التي تعتبرها أمريكا "مناطق العمليات الخارجية"، تمتد لما هو أبعد من النفقات المباشرة.
وتتضمن النفقات المصروفات بالقطاعات الحكومية المختلفة التي تدير تلك العمليات من الداخل، بالإضافة إلى الالتزامات المادية السابقة والحالية والمستقبلية تجاه المحاربين القدامى ممن عادوا للبلاد بعد المشاركة بالعمليات الخارجية.
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كذلك تدخل في هذا المبلغ تكاليف الفوائد على ديون الحرب وميزانيات وزارة الأمن الداخلي في التصدي للإرهاب ضمن مجموع ما تنفقه الولايات المتحدة بتلك الحرب العابرة للقارات.
وقال التقرير إن تكلفة الحرب على الإرهاب تتخطى تقديرات حسابات البنتاغون التي تنص على إنفاق 1.5 تريليون دولار فقط، إذ يستثني البنتاغون الانفاق غير المباشر في العمليات العسكرية من حساباته.
ومن المتوقع أن يصل معدل الإنفاق الأمريكي إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2023، هذا إذا أوقفت الإدارة الأمريكية كافة عملياتها العسكرية قبل هذا التاريخ، بحسب وصف التقرير.