جنوب إفريقيا: رجل من آكلي لحوم البشر يسلم نفسه للشرطة لأنه تعب من هذه العادة !

مثل الثلاثاء رجلا من آكلي لحوم البشر أمام محكمة في جنوب أفريقيا كان قد سلم نفسه إلى الشرطة العام الماضي. وتقدم نينو مباث إلى مركز الشرطة في بيترماريتزبرغ في أغسطس / آب 2017 وبحوزته يد إنسان مقطوعة وأجزاء من رجل "ملوثة بالديدان" وأخبر الضباط أنه "تعب من تناول أطراف إنسانية".

القضية التي تنظر فيها المحكمة العليا بحسب ما أفادت صحيفة صاندي تايمز في جنوب إفريقيا تضاف إلى قضايا آكلي لحوم البشر التي انتشرت مؤخرا. وبحسب ملف القضية، قامت الشرطة في البلاد بعد شهادة نينو مباث الذي كان يعمل كمعالج تقليدي بإعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، لونجيساني ماغوبان وخاييهل لامولا وسيتيمبيسو سيثول.