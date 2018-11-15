شرطة لوس انجليس تعتقل محامي ستورمي دانيالز للاشتباه في ضربه امرأة

قالت شرطة لوس أنجليس إنها ألقت القبض يوم الأربعاء على المحامي مايكل أفيناتي، الذي يمثل نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في معاركها القانونية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاشتباه في ضربه امرأة في مبنى سكني.
وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة جيف لي إنه ليس لديه مزيد من التفاصيل وأضاف أنه تقرر الإفراج عن أفيناتي بكفالة.
وذكر موقع (تي.إم.زي) المتخصص في أخبار المشاهير أنه تم القبض على أفيناتي إثر عراك نشب مساء الثلاثاء بينه وبين المرأة في مبنى سكني بمنطقة سنشري سيتي في لوس انجليس.
ونفى أفيناتي، الذي لمح إلى أنه قد يترشح للرئاسة في 2020 عن الحزب الديمقراطي، ارتكاب أي مخالفة في بيان أصدره من خلال شركته للمحاماة، وفي بيان للصحفيين خارج مركز شرطة غرب لوس انجليس بعد الإفراج عنه.
وقال "لم أضرب امرأة قط. ولن أضرب امرأة أبدا. كنت دوما مدافعا عن حقوق المرأة على امتداد مسيرتي المهنية"، مضيفا أنه لن يقدم أبدا على "إهانة" ابنتيه "بأن يمس امرأة بطريقة غير لائقة أو يضربها".
وأضاف "أتطلع لتحقيق كامل، وأنا موقن بأنه سيبرئني في مرحلة ما".
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