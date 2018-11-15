مبعوث أمريكي: نهاية قريبة للقتال ضد داعش في سوريا لكننا سنبقى هناك

قال السفير جيمس جيفري، الممثل الأمريكي الخاص إلى سوريا، يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأمل أن ينتهي القتال ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في آخر معاقله بشمال شرق سوريا خلال شهور.

وأضاف جيفري أن القوات الأمريكية ستبقى بالمنطقة لضمان "هزيمة دائمة" للتنظيم المتشدد، كما عبر عن اعتقاد بلاده بأأن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل العملية السياسية في سوريا وإنهاء الحرب الأهلية الممتدة منذ فترة طويلة.

ومضى قائلا إن الولايات المتحدة، سعيا لتحقيق هذا الهدف، تتمنى تشكيل لجنة قبل نهاية العام لوضع دستور جديد لسوريا تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليه زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا خلال اجتماعهم في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف أن القوات الأمريكية ستظل موجودة بعد انتصار قوات التحالف على وحدات تنظيم الدولة الإسلامية العسكرية لضمان ألا "يجدد نفسه".