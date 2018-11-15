مدينة إندونيسية تستبدل تذاكر النقل بعبوات بلاستيكية

وقفت سورابايا ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا على خط المواجهة لمحاربة النفايات البلاستيكية في البلاد. مع إطلاقها أسطول حافلات داخل المدينة في نيسان (ابريل) الفائت لتشجيع السكان على إعادة تدوير العلب البلاستيكية، حيث يمكن للمقيمين دفع ثمن الركوب بالزجاجات البلاستيكية.

ومن أجل سفرة واحدة، بات لدى المواطن خيار الدفع إما عبر عشرة أكواب بلاستيكية، أو خمس زجاجات من البلاستيك سعة 500 مل، أو ثلاثة من سعة 1.5 ليتر.