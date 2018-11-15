قالت الخطوط الجوية الكويتية على تويتر يوم الخميس إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار الكويت الدولي بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى وقف حركة الطيران في وقت متأخر يوم الأربعاء.
عودة الملاحة الجوية بمطار الكويت بعد فيضانات عارمة وأمطار غزيرة
عودة الملاحة الجوية بمطار الكويت بعد فيضانات عارمة وأمطار غزيرة
وفي وقت سابق يوم الخميس قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن حركة الملاحة الجوية في المطار ستظل معلقة حتى الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي
من ناحيتها قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن حركة الملاحة الجوية ستظل متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وعلقت الكويت الرحلات الجوية في وقت متأخر أمس الأربعاء رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وحولت رحلات الهبوط إلى مطارات البحرين والدمام ودبي بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتسببت في سيول.
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني ستعلن عن موعد استئناف الملاحة الجوية.
وفي القاهرة قالت مصادر ملاحية مصرية إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكويتية متجهة من لندن إلى الكويت اضطرت للهبوط بمطار القاهرة أمس الأربعاء لسوء الأحوال الجوية في الكويت حيث تم إنزال ركاب الطائرة ونقلهم إلى أحد الفنادق لحين تحسن الطقس.