كاتب جزائري يواجه طلبة فرنسيين رفضوا قراءة كتابه لأنه عربي

يتوجه الكاتب والروائي الفرنسي من أصول جزائرية أكلي تاجّر الجمعة إلى منطقة السوم في شمال فرنسا للقاء طلاب ثانوية مهنية رفضوا قراءة مقاطع من كتابه "حامل المحفظة" لأنه يحمل كلمات باللغة العربية وأن محتواه لا يخص فرنسا.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل سيجرؤ هؤلاء الطلبة على تكرار موقفهم الذي وُصف بـ "العنصري" أمام الكاتب أكلي تاجر؟