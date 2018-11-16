فيديو.. الشرطة الصينية تجري حملات تفتيش على الفنادق بعد فضيحة عاملة النظافة

قامت السلطات الصينية بعمليات تفتيش مفاجئة، على أفخم الفنادق في البلد، مستهدفة جانب النظافة فيها، بعدما انتشر فيديو يظهر فيه كيفية تنظيف الغرف في الفنادق.
وتظهر في الفيديو عاملة نظافة تمسح الكؤوس والمغاسل بالمناشف وفرشاة قذرة، كما تم استخدام نفس المنشفة لمسح مقعد المرحاض.
وقدمت 4 فنادق دولية كبرى اعتذارها للزبائن بعد انتشار الفيديو.
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أحد المدونين والذي يحمل حسابه اسم Huazong نشر فيديو، سرعان ما تناقلته وسائل الإعلام، تظهر فيه العاملة غير مبالية بممارساتها الغير صحية.
وقد أصدرت السلطات السياحية في بكين بيانا يطالب الفنادق بمراقبة هذه الممارسات، والعمل على تصحيحها.