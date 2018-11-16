تقرير أمريكي: الولايات المتحدة قد تخسر حربا مع الصين أو روسيا

تواجه الولايات المتحدة أزمة أمن قومي، كون نفوذها العسكري تآكل بشكل كبير، ما قد يجعلها غير قادرة على خوض أكثر من حرب واحدة في نفس الوقت، وفقا لتقرير أصدره الكونغرس يوم الأربعاء.

وجاء في التقرير الصادر عن لجنة استراتيجية للدفاع الوطني، وهي لجنة مستقلة، أن التفوق العسكري الأمريكي لم يعد مضمونا، وانعكاساته على المصالح والأمن الأمريكي قد تكون سيئة.