قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن موكباً مؤلفاً من عدة سيارات أخرج المفكر والأكاديمي الإسلامي طارق رمضان من سجن فرين، اليوم، الجمعة، غداة قرار محكمة اسئتناف باريسية إطلاق سراحه المشروط.
المفكر الإسلامي طارق رمضان يخرج من السجن
المفكر الإسلامي طارق رمضان يخرج من السجن
وكانت محكمة استئنافية في العاصمة الفرنسية باريس قررت، مساء أمس، الخميس، إطلاق سراح مشروط للمفكر الإسلامي السويسري بحسب ما قالة محاميه، إيمانويل مارسيني، لوكالة رويترز للأنباء.
وقضت المحكمة بدفع رمضان كفالة تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري، وقضت أيضاً بمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على التحقيقات أن رمضان سيسكن في بيته في باريس، وأنه سيكون مجبراً على الحضور إلى مركز للشرطة مرّة أسبوعياً.
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واعترف الأكاديمي الذي كان محاضراً في جامعة أكسفورد بالقيام بعلاقات حميمة مع امرأتين وجهتا له تهمة الاغتصاب ولكنه قال إن العلاقات كانت بالتراضي.
واعتقل حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، طارق رمضان، في شباط / فبراير الماضي بعد توجيه اتهامات له بالاغتصاب في فرنسا، كما وجهت إليه تهمتان من امرأتين في الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.