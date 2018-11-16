حطمت لوحة حمام السباحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني الرقم القياسي من حيث المبلغ بعد أن بيعت مقابل 90.3 مليون دولار في مزادات في كريستي في نيويورك. وقالت دار كريستي للمزادات إن اللوحة الفنية التي رسمها الفنان البريطاني الشهير ديفيد هوكني حققت رقماً قياسيا قدره 90 مليون دولار.
لوحة "حمام السباحة" لهوكني تحطم الرقم القياسي للمبيعات بأكثر من 90 مليون دولار
لوحة "حمام السباحة" لهوكني تحطم الرقم القياسي للمبيعات بأكثر من 90 مليون دولار
المزاد بدأ بمبلغ 18 مليون دولار حتى وصل إلى مبلغ 50 مليون دولار في ظرف 30 ثانية فقط، ثم ارتفعت العروض لتبلغ أخيرا إلى 80 مليون دولار بعد تسع دقائق لتباع اللوحة بـ 90.3 مليون مع احتساب الرسوم والعمولات.
وطبقاً لدار كريستي للمزادات، فإن اللوحة المسماة "بورتريه أوف آن أرتيست"، وهي عبارة عن رسم لحمام سباحة وشخصين، تعود إلى العام 1972، وسجلت رقماً قياسياً جديداً من حيث المبلغ الذي حققته بالنسبة لفنان ما زال على قيد الحياة.
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ولن يقبض الرسام البريطاني أي مبلغ من هذه العملية لأنه باع اللوحة في العام 1972 بحوالي 20 مليون دولار. وكان النحات الأمريكي جيف كونز يحمل في السابق الرقم القياسي لعمل فني يباع لفنان على قيد الحياة.
ودرس هوكني البريطاني المولد والبالغ من العمر 81 عاما في الكلية الملكية للفنون قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي.
جلسة البيع هذه اختتمت مبيعات دار كريستي الخريفية في نيويورك، والتي تميزت بطلب مستمر، ولكن أيضا ببعض الإخفاقات.