تيريزا ماي.. على خطى مارغريت تاتشر في الاستقالة؟

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هي معركة وجود تخوضها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذه الأيام. إذ تكافح من أجل البقاء في منصبها، بعد أن تسببت مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في استقالة وزراء أساسيين في الحكومة، إلى جانب تحدي بعض أعضاء حزبها لها علنا. وبعد مرور أكثر من عامين على موافقة البريطانيين، في استفتاء عام، على الخروج من التكتل، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم الانسحاب ولا بأي شروط، ولا حتى إن كانت بريطانيا ستخرج في الموعد المزمع وهو 29 مارس/آذار عام 2019. ماي-تاتشر وكانت ماي، التي وصلت إلى المنصب خلال الاضطراب الذي أعقب الاستفتاء الذي أجري في عام 2016، قد سعت إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن أن تخرج بريطانيا من التكتل بأيسر طريقة ممكنة.

لكن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، استقال يوم الخميس احتجاجا على مسودة الاتفاق، مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه الاسترليني. وسعى مشرعون متمردون داخل حزبها لتحدي قيادتها علنا، وأبلغوها صراحة أن المسودة لن تحصل على موافقة البرلمان.