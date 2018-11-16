أدان القضاء الأمريكي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي كشف عن عشرات الوثائق السرية الأمريكية عام 2010
رب صدفة.. الادعاء الأمريكي يكشف دون قصد عن إدانة لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
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رب صدفة.. الادعاء الأمريكي يكشف دون قصد عن إدانة لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
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وقالت منظمة ويكيليكس التي أعلنت الخبر أن مدعين عامين أمريكيين قد كشفوا دون قصد عن وجود هذه الإدانة التي كان من المفروض أن تبقى سرية، خلال البت في قضية أخرى منفصلة.
ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة التهم الموجهة لأسانج؟
وكتبت ويكيليكس في تغريدة على موقع تويتر أن وزارة العدل الأمريكية قد كشفت عن طريق الصدفة عن وجود تهم سرية (أو مشروع تهم) ضد مدير موقع ويكيليكس جوليان أسانج فيما بدا وكأنه خطأ "نسخ ولصق" جرى في قضية أخرى مختلفة ينظر فيها القضاء في ولاية فيرجينيا.