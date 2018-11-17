شاهد.. العثور على غواصة أرجنتينية فُقدت قبل عام وعلى متنها 44 شخصا

أعلنت مصادر عسكرية في الأرجنتين، يوم السبت، العثور على غواصة فُقدت منذ أكثر من عام، وهي المأساة التي راح ضحيتها حوالي 44 من أفراد الطاقم.

وكانت الغواصة الأرجنتينية في مهمة روتينية إلى أوشوايا، في جنوب البلاد، عندما تعرضت لخلل كهربائي صبيحة 15 نوفمبر، وصدرت أوامر بالعودة إلى القاعدة، إلا أن الاتصالات مع الغواصة انقطعت.

وتم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب المأساة، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة.