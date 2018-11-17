تعرف على 5 حقائق حول تطور الانسان والتحول في جيناته منذ وجوده على الأرض

هذا التطور في الانسان جاء نتيجة تطور جيناته بطريقة طبيعية. وهذا التحول في الجينات ينتقل وراثياً بين جيل وآخر.

فإن كان الطب يساعد على العلاج من المرض او الوقاية منه، لكن في المناطق التي تعاني نقصاً في هذه الخدمة نشهد قدرة الكثيرين على البقاء على قيد الحياة، يقاومون الأمراض والأوبئة الخطيرة. وهذا دليل على ان جينات الانسان في تطور.

وفق دراسة أميركية، فإن هذا التغير في الجينات يسمح بتأقلم جسم الانسان حتى مع أنظمة غذائية غير صحية. وتقول هذه الدراسة إن التغير في الجينات الوراثية طال ضغط الدم ومستوى الكولسترول.

خمس حقائق مفاجئة حول تطور الانسان

1- عظام أضعف

الانسان الأول كانت عظامها غليظة كي يتحمل المناخ القاسي. لكن هذه العظام بدأت تتحول لتصبح أضعف أقل كثافة وذلك منذ خمسين ألف سنة مع تراجع احتياجنا للمجهود الجسدي.

2- عيون بنية اللون

منذ عشرة آلاف سنة تقريباً، وعيون غالبية شعوب العالم لونها بني. ويعتقد العلماء أن التحول الجيني للإنسان أنتج اللون الأزرق. وقدر الباحثون أن 8% فقط من سكان العالم لديهم عيون زرقاء.

فهذا التحول طرأ على الجينة التي تعرف بـ oca2 أو الجينة بي -P وهي نوع من البروتين المنتجة للميلانين الذي يلون البشرة والشعر والعينين. والخلل الذي يطرأ على هذه الجينة قد تؤدي لمرض المهق أي التغير في لون البشرة والشعر.

3- أسنان صغيرة ودماغ كبير

مع تحول اسنانه الى أسنان صغيرة كبُرَ حجم دماغه. وأطلق العلماء على هذا التغيير اسم "التطور المتناقض".

عادة حين يبدأ حجم الرأس بالكبر، تكبر معه الانسان، لان الجسم بحاجة للمزيد من الطاقة عبر تناول الطعام. ولان الانسان بدأ يتناول اللحم بكميات كبيرة، فقد أخذ يغذي دماغه.

4- القشعريرة

الانسان الأول كان كثيف الشعر في كل انحاء جسده. وكجرس انذار كان هذا الشعر يعمل. إذ كان يقف عند تهديد يواجه صاحبه.

مع الوقت، خسرنا هذا الشعر الكثيف. لكن التجاوب الفيزيولوجي لجسم الانسان بقي حاضراً، فنشعر بالقشعريرة عند أي حالة غير اعتيادية.

5- طول العمر

انسان اليوم عمره أطول من عمر اسلافه، وقد تسبب بذلك تباطؤ التفاعل الحيوي لجسمنا.

كما أنه يستهلك سعرات حرارية أقل من غيره من المخلوقات كالحيوانات بحوالي النصف. لكن تباطؤ التفاعل الحيوي لجسمنا قد يكون سر طول العمر. فالحيوانات تستهلك سعرات حرارية أكثر من الانسان وتموت بسن أصغر.

كما أثّرت الظروف البيئية على تطوير حياة أبطأ. ما ساعد أيضاً على إعطاء الانسان اليوم حياة أطول.