سفير السعودية الأمير خالد يرد على واشنطن بوست على تويتر

نفى الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية بواشنطن يوم السبت اتصاله هاتفيا بالصحفي جمال خاشقجي أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا "لأي سبب" وذلك بعد أن قالت صحيفة واشنطن، نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات المخابرات الأمريكية، إنه فعل ذلك.

وقال الأمير خالد على تويتر "أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".