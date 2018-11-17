مقتل متظاهرة في حادث خلال حملة لإغلاق الطرق بفرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن سائقة صدمت متظاهرة بالخطأ لتلقى حتفها يوم السبت خلال حملة لإغلاق الطرق في انحاء فرنسا احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود.
ويحاول المتظاهرون إغلاق الطرق السريعة ومنع الوصول إلى مستودعات الوقود في إطار حركة شعبية تعرف باسم "السترات الصفراء" والتي بدأت كرد فعل على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود.
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وقال كاستانير وحاكم محلي في تصريحات نقلها التلفزيون إن سائقة أصيبت بالفزع عندما رأت محتجين يسدون طريقا في القسم الجنوبي الشرقي من سافوا، فزادت السرعة وصدمت المتظاهرة.