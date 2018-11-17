مقتل متظاهرة في حادث خلال حملة لإغلاق الطرق بفرنسا

صدمت سائقة يوم السبت متظاهرة كانت تشارك في حملة لإغلاق الطرق في أرجاء فرنسا فقتلتها بطريق الخطأ فيما احتشد الآلاف على الطرق السريعة احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود.

وتسبب المتظاهرون، الذين خرجوا في إطار حركة شعبية تعرف باسم "السترات الصفراء"، في اختناقات مرورية على طرق سريعة وأغلقوا ساحات خلال احتجاجهم على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود.

وحظيت الاحتجاجات، التي جرى التنظيم لها إلى حد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتهدف لمنع الوصول إلى بعض مستودعات الوقود والمطارات، بدعم من بعض الناخبين المستائين من إصلاحات ماكرون الاقتصادية وأسلوبه في الحكم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تصريحات نقلها التلفزيون إن سائقة أصيبت بالفزع عندما أحاط المحتجون بسيارتها على طريق في منطقة سافوا بجنوب شرق فرنسا، فزادت السرعة وصدمت متظاهرة وقتلتها.