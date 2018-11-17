ارتفاع درجات الحرارة زاد من سعر طبق التشيك المفضل في عيد الميلاد

سيتعين على التشيكيين دفع المزيد من المال هذا العام مقابل طبقهم التقليدي في عيد الميلاد، بعد أن تسبب الجفاف الشديد في تضرر سمك الشبوط (الكارب).

الجفاف المصاحب لارتفاع درجات الحرارة أدى لتقليل كمية الأوكسجين في مياه في البرك في معظم أنحاء البلاد. مع أن الوضع لم يكن بذلك السوء في المنطقة التي تعتبر "جنًة سمك الشبوط" بالقرب من الحدود مع النمسا. فالمنطقة تضم حوالي 500 حوض لتربية الشبوط وفيها شبكة أقنية صناعية من شأنها أن تكفل ظروفا معيشية أفضل للأسماك.

يقول جوزيف ماليتشا الرئيس التنفيذي لمصايد الأسماك في تريبون "كان نقص المياه في الأحواض هذا الخريف عاملا رئيسيا بتحديد السعر (المرتفع)"، وتريبون هي مركز رئيسي لإنتاج أسماك المياه العذبة في البلاد والاتحاد الأوروبي.