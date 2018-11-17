ترامب يصل إلى كاليفورنيا والسلطات تتابع مهمة البحث عن ألف مفقود

حطت مروحية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت في ولاية كاليفورنيا في جولة يقوم بها لتفقد الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 71 شخصاً، وأدت لنزوح المئات من الساحل الغربي.
وفي مدينة بارادايز التي حوّلتها النيران إلى رماد، عبّر الرئيس الأميركي عن حزنه الشديد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ترامب عزا حرائق الغابات الاخيرة لسوء الإدارة للغابات، وأصر على موقفه اليوم مصرحاً للصحفيين في البيت الابيض أنه سيبحث قضية إدارة الغابات أثناء زيارته الولاية.
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناطق الحرائق يوم السبت بصحبة حاكم كاليفورنيا، جيري براون، والحاكم المنتخب جافين نيوسوم.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها ترامب لكاليفورنيا منذ توليه منصبه.
ألف مفقود
واصلت فرق الطب الشرعي بحثها عن المزيد من الضحايا في بلدة باراديس في شمال الولاية الأمريكية فيما تحاول السلطات معرفة مصير ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء أسوأ حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا.
وانتشلت فرق الإنقاذ رفات ما لا يقل عن 71 شخصاً داخل وحول باراديس التي تقع عند سفوح تلال سييرا، وكان يقطنها نحو 27 ألف شخص وتبعد 280 كيلومتراً شمالي سان فرانسيسكو، قبل أن يلتهمها حريق "كامب فاير" في الثامن من نوفمبر-تشرين الثاني.
وتقول السلطات إن سرعة الانتشار المفاجئة لحريق "كامب فاير" هي أحد أسباب ارتفاع عدد القتلى، مشيرة إلى أنّ اتجاه الرياح العاتية وجفاف الأشجار عززا الحريق.
وبعد أكثر من أسبوع على الكارثة، نجح رجال الإطفاء في حفر خطوط احتواء حول نحو 55 بالمئة من قطر الحريق بينما زادت مساحة الأراضي المحترقة إلى نحو 148 ألف فدان.
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وتفرض الأزمة تحديات إضافية من ناحية توفير مساكن لمدّة طويلة الأمد، لآلاف من السكان النازحين.
ومع اشتعال الحرائق في أكثر من 9700 منزل لاذ سكان بمنازل أصدقائهم وعائلاتهم بصفة مؤقتة، بينما نصب آخرون خِيَماً أو أقاموا داخل سياراتهم.
وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 1100 من السكان الذين جرى إجلاؤهم نقلوا إلى 14 مأوى مؤقت في كنائس ومدارس ومراكز محلية بالمنطقة بينما صدرت أوامر بإجلاء أكثر من 47 ألفا آخرين.
رفات ثمانية ضحايا جدد
قال كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بيوت، يوم أمس، الجمعة، إن السلطات انتشلت رفات ثمانية ضحايا آخرين مما يرفع عدد قتلى الحريق إلى 71 قتيلاً.
ويتزامن حريق "كامب فاير" مع سلسلة من الحرائق الأصغر في جنوب كاليفورنيا أبرزها "ولزي فاير" الذي أدى لمقتل ثلاثة أشخاص ودمر ما لا يقل عن 500 مبنى بالقرب من ساحل ماليبو غربي لوس انجليس.
ونجح رجال الإطفاء في احتواء 78 بالمئة منه حتى مساء يوم الجمعة.
وتحقق السلطات لمعرفة الأسباب الدقيقة لحريقيْ "كامب" و"ولزي". وكانت شركات الكهرباء قد أبلغت عن وجود مشكلات في المعدات في نطاق الحريقين وقت اشتعالهما تقريباً.