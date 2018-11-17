ترامب يصل إلى كاليفورنيا والسلطات تتابع مهمة البحث عن ألف مفقود

حطت مروحية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت في ولاية كاليفورنيا في جولة يقوم بها لتفقد الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 71 شخصاً، وأدت لنزوح المئات من الساحل الغربي.

وفي مدينة بارادايز التي حوّلتها النيران إلى رماد، عبّر الرئيس الأميركي عن حزنه الشديد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.